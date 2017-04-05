«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Роберта Левандовски

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Поляк рассматривается в качестве замены Златану Ибрагимовичу.

«Красные дьяволы» намерены приобрести Роберта Левандовски, который заменит уходящего в «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Сообщается, что в приобретении польского нападающего заинтересован лично Жозе Моуриньо. Португальский специалист уже уведомил руководство «МЮ» о своем желании и манкунианцы летом выйдут на трансферный рынок с приличной суммой денег для усиления состава.

Сообщается, что в планы «Баварии» не входит продажа своего лучшего бомбардира и «Юнайтед» придется сильно раскошелиться, чтобы убедить руководство немецкого клуба пойти на сделку.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Роберт Левандовски принял участие в 27 матчах, в которых отметился 24 мячами. Златан Ибрагимович за 26 матчей в АПЛ сумел отличиться 16 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star