«Манчестер Юнайтед» нацелился на Жоржиньо

Автор: Михаил Серебряков 0

Jorge Luiz Frello Filho

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации английских СМИ, на трансфере 26-летнего игрока настаивает главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Отмечается также, что в сферу интересов англичан также входят Юлиан Вайгль из дортмундской «Боруссии», Фред из «Шахтера» и Карлос Солер из «Валенсии».

Напомним, что в текущем сезоне за «Наполи» Жоржиньо провел 34 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

 

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