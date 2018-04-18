«Манчестер Юнайтед» нацелился на Жоржиньо

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации английских СМИ, на трансфере 26-летнего игрока настаивает главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Отмечается также, что в сферу интересов англичан также входят Юлиан Вайгль из дортмундской «Боруссии», Фред из «Шахтера» и Карлос Солер из «Валенсии».

Напомним, что в текущем сезоне за «Наполи» Жоржиньо провел 34 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent