«Манчестер Юнайтед» может приобрести у «Ювентуса» Алекса Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может в ближайшее время покинуть клуб. И перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации английских СМИ, попыток приобрести бразильского футболиста не оставляет «Манчестер Юнайтед». При этом сам Сандро заинтересован в трансфере и сообщил руководству «Ювентуса» о намерении перейти в стан манкунианцев. Как ожидается, английский клуб не станет тянуть с оформлением перехода и постарается договориться с бьянконери сразу после матча с «Челси» в финале Кубка Англии, который состоится 19 мая. Сумма трансфера оценивается в £ 52 млн (€ 60 млн).

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл 25 матчей в итальянской Серии А и отметился 4 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail