«Манчестер Юнайтед» интересуется Робертом Левандовски

Автор: Евгений Морозов 0

Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски интересен «Манчестер Юнайтед». Перед окончанием сезона главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью передал вице-президенту Эду Вудворду список из 25 трансферных целей, где были обозначены несколько кандидатур на каждую позицию.

28-летний поляк вместе с Ромелу Лукаку, Альваро Моратой, Антуаном Гризманном и Андреа Белотти был в числе тех, кем бы Моуринью хотел заменить Златана Ибрагимовича.

Трансфер Левандовского изначально рассматривался клубом из Манчестера как наименее реальный.

Однако «Манчестер Юнайтед» может постараться извлечь выгоду из конфликтной ситуации: Левандовски выразил недовольство тем, что «Бавария» и Карло Анчелотти не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира бундеслиги.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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