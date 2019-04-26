«Манчестер Юнайтед» интересуется Ришарлисоном

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

По информации источника, манкунианский клуб хочет усилить свою атаку 21-летним бразильцем во время летнего трансферного окна.

Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Барселона» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Ришарлисон сыграл 36 матчей в составе «Эвертона», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Telegraph

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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