«Манчестер Юнайтед» готовит двойное предложение «Лацио»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение Стефана де Врея и Бальде Кейта. Об этом сообщают итальянские издания.

Если об интересе к голландскому защитнику «Лацио» со стороны «МЮ» известно уже давно, то Бальде Кейта впервые всплыл в списке трансферных целей «красных дьяволов». Сенегальским форвардом также интересуются «Ювентус» и «Милан».

По информации итальянского издания, «Лацио» отпустит футболистов только в случае выгодного предложения. Портал Transfermarkt оценивает де Врея в 20 миллионов евро, а Кейта – в 17 миллионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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