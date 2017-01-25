«Манчестер Юнайтед» готовит двойное предложение «Лацио»

Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение Стефана де Врея и Бальде Кейта. Об этом сообщают итальянские издания.

Если об интересе к голландскому защитнику «Лацио» со стороны «МЮ» известно уже давно, то Бальде Кейта впервые всплыл в списке трансферных целей «красных дьяволов». Сенегальским форвардом также интересуются «Ювентус» и «Милан».

По информации итальянского издания, «Лацио» отпустит футболистов только в случае выгодного предложения. Портал Transfermarkt оценивает де Врея в 20 миллионов евро, а Кейта – в 17 миллионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport