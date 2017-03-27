«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Неймара 200 млн евро

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Неймара. Английский клуб готов побить трансферный рекорд, установленный ими же прошедшим летом.

Согласно имеющейся информации, представители «МЮ» уже контактировали с футболистом сборной Бразилии. Ему обещали, что летом проведут переговоры с каталонским клубом, выразив готовность заплатить за игрока порядка 200 млн евро. Если трансфер состоится, «Юнайтед» побьет трансферный рекорд, который был установлен ими же прошлым летом при приобретении Поля Погбы из «Ювентуса».

Самому Неймару была предложена зарплата размером 25 млн евро в год без вычета налогов. Это почти в два раза больше того, что получает бразилец в данный момент.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Неймар принял участие в 23 матчах, в которых отметился 8 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es