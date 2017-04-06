«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Интеру» 51 миллион евро за Ивана Перишича

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Иван Перишич

Хорватский полузащитник «МЮ» Иван Перишич близок к переезду в АПЛ. «Красные дьяволы» готовы выложить 51 миллион за футболиста.

«Манчестер Юнайтед» уже установил контакты с «Интером» и в ближайшее время намерен добиться прогресса в переговорах, чтобы не позволить «Челси» опередить себя.

Ранее сообщалось, что «Интер» не готов продать Перишича менее 60-ти миллионов евро. Transfermatkt оценивает хорватского футболиста в 24 миллиона евро.

Перишич отметился в текущем сезоне девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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