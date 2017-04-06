«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Интеру» 51 миллион евро за Ивана Перишича

Хорватский полузащитник «МЮ» Иван Перишич близок к переезду в АПЛ. «Красные дьяволы» готовы выложить 51 миллион за футболиста.
«Манчестер Юнайтед» уже установил контакты с «Интером» и в ближайшее время намерен добиться прогресса в переговорах, чтобы не позволить «Челси» опередить себя.
Ранее сообщалось, что «Интер» не готов продать Перишича менее 60-ти миллионов евро. Transfermatkt оценивает хорватского футболиста в 24 миллиона евро.
Перишич отметился в текущем сезоне девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia