«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов евро за Усмана Дембеле

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Дембеле

Игрок дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро.

По имеющейся информации, английский клуб летом попытается купить Усмана Дембеле. Покупка 19-летнего футболиста обойдется «красным дьяволам» примерно в 60 миллионов евро. Если же сделку совершить не удастся, то в качестве альтернативы французу «МЮ» рассматривает Ивана Перишича из «Интера».

В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Боруссию» 41 матч, забив восемь мячей и сделав 17 голевых передач.

Контракт Усмана Дембеле с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Figaro

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Вечер встречи выпускников. Анонс самых интересных матчей уик-энда

Прими участие в конкурсе еженедельника «Футбол» и выиграй футболку «Челси»!

Судьям Кубка Англии могут разрешить смотреть видеоповторы

Добавить комментарий

Войти с помощью: 