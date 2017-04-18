«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов евро за Усмана Дембеле

Игрок дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро.

По имеющейся информации, английский клуб летом попытается купить Усмана Дембеле. Покупка 19-летнего футболиста обойдется «красным дьяволам» примерно в 60 миллионов евро. Если же сделку совершить не удастся, то в качестве альтернативы французу «МЮ» рассматривает Ивана Перишича из «Интера».

В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Боруссию» 41 матч, забив восемь мячей и сделав 17 голевых передач.

Контракт Усмана Дембеле с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.