«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 миллионов евро за хавбека «Монако»

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Англии. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в португальском хавбеке.

Клубы находятся в продвинутой стадии переговоров по Бернарду. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро. Силва близок к тому, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом. Клуб уже продвинулся в переговорах и с самим футболистом.

Бернарду Силва перешел в «Монако» из «Бенфики» летом 2014 года. В текущем сезоне он провел за монегасков 48 матчей во всех турнирах и забил в них девять мячей. Также на счету 22-летнего Силвы 12 матчей и один гол за сборную Португалии.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»