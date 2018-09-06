«Манчестер Юнайтед» готов выставить Жозе Моуринью за дверь ради другого португальца

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может заменить Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». 44-летний специалист вошел в шорт-лист руководства манкунианцев наряду с экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

По итогам прошлого сезоне Санту вывел «Вулверхэмптон» в АПЛ впервые за шесть лет.

После четырех туров «Юнайтед» под руководством Моуринью набрал шесть очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» располагается следом, имея в активе на один балл меньше.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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