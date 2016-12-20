«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Мемфисом Депаем

Мемфис Депай в скором времени может покинуть «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов снизить сумму в два раза.

«Красные дьяволы» могут вдвое сократить трансферную стоимость Мемфиса Депая, если получат подходящее предложение. Жозе Моуринью не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с полузащитником сборной Голландии.

В 2015 году голландец перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за 30 миллионов евро. Сейчас сумма за трансфер Депая может сократиться до 15 миллионов.

В данный момент голландцем интересуется «Эвертон», который хочет взять игрока в аренду. Также интерес к игроку проявляет московский «Спартак».

Депай выходил на поле 7 раз в нынешнем сезоне, но результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС