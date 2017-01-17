«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Депаем за 17,5 миллионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может покинуть английский клуб. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» готово отпустить 22-летнего форварда в другую команду за 17,5 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, что голландец перешел в «МЮ» в 2015 году из ПСВ за 25 миллионов.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Депай провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее футболистом интересовались «Эвертон», «Спартак», «Ницца» и «Лилль».
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail