«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Депаем за 17,5 миллионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может покинуть английский клуб. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» готово отпустить 22-летнего форварда в другую команду за 17,5 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что голландец перешел в «МЮ» в 2015 году из ПСВ за 25 миллионов.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Депай провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее футболистом интересовались «Эвертон», «Спартак», «Ницца» и «Лилль».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail