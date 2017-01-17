«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Депаем за 17,5 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Мемфис Депай

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может покинуть английский клуб. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» готово отпустить 22-летнего форварда в другую команду за 17,5 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что голландец перешел в «МЮ» в 2015 году из ПСВ за 25 миллионов.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Депай провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее футболистом интересовались «Эвертон», «Спартак», «Ницца» и «Лилль».

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Жозе Моуринью: «Чуть не убил помощника, который сказал игрокам счет матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

АПЛ. «Юнайтед» проиграл «Сити» и другие матчи

Дидье Дрогба пропустит матч с «Шальке»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 