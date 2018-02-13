«Манчестер Юнайтед» готов приобрести Иско, Гарри Кейн может перейти в «Ювентус», «Рубин» арендовал Ивелина Попова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 февраля.
1. Гарри Кейн может перейти в «Ювентус» за 250 млн евро
Помимо итальянского гранда, на Кейна претендуют «Реал» и «МЮ».
2. «Манчестер Юнайтед» готов приобрести Иско за 150 миллионов
«Дьяволы» поспорят за испанского полузащитника с «Манчестер Сити».
3. Ивелин Попов перешел в «Рубин» на правах аренды
Вторую часть сезона хавбек «Спартака» проведет в Казани.
4. «Бавария» нацелилась на Яспера Силлессена
Резервный голкипер «Барселоны» заинтересовал чемпионов Германии.
5. Россияне завоевали вторую медаль на Олимпийских играх
Обладателями награды в командном турнире стали российские фигуристы.
Фото: Global Look Press