«Манчестер Юнайтед» готов приобрести Иско, Гарри Кейн может перейти в «Ювентус», «Рубин» арендовал Ивелина Попова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 февраля.

1. Гарри Кейн может перейти в «Ювентус» за 250 млн евро

Помимо итальянского гранда, на Кейна претендуют «Реал» и «МЮ».

2. «Манчестер Юнайтед» готов приобрести Иско за 150 миллионов

«Дьяволы» поспорят за испанского полузащитника с «Манчестер Сити».

3. Ивелин Попов перешел в «Рубин» на правах аренды

Вторую часть сезона хавбек «Спартака» проведет в Казани.

4. «Бавария» нацелилась на Яспера Силлессена

Резервный голкипер «Барселоны» заинтересовал чемпионов Германии.

5. Россияне завоевали вторую медаль на Олимпийских играх

Обладателями награды в командном турнире стали российские фигуристы.

Фото: Global Look Press

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