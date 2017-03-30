«Манчестер Юнайтед» готов приобрести Эрика Дайера за 40 миллионов евро

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Футболист английского «Тоттенхэма» Эрик Дайер может перейти в другой клуб. В услугах защитника заинтересован топ-клуб АПЛ.

Руководство «МЮ» рассматривает Дайера в качестве замены Майклу Кэррику. Возможная сумма трансфера — 40 миллионов евро. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо считает покупку 25-летнего игрока приоритетной задачей клуба в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Премьер-лиги англичанин сыграл за «шпор» 26 матчей. В данных встречах Эрик получил 5 желтых карточек.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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