«Манчестер Юнайтед» готов платить Златану Ибрагимовичу 20 млн фунтов в год

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Ибрагимович

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено удержать в команде нападающего Златана Ибрагимовича. «Красные дьяволы» готовы предложить форварду зарплату в 20 млн фунтов в год.

Британские СМИ сообщают, что руководство готово предложить Ибрагимовичу контракт с окладом 20 млн фунтов в год. По действующему договору швед получает 12 млн фунтов в год.

Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом, а новый договор пока не подписан. Шведский форвард не спешит продлевать соглашение, отмечая, что «МЮ» должен соответствовать его амбициям.

Ранее собщалось об интересе к Златану Ибрагимовичу со стороны клубов из Китая и США. В текущем сезоне шведский нападающий забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mirror

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