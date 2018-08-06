«Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Англии, ЦСКА проиграл «Ростову», Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 августа.
1. «Манчестер Сити» в 5-й раз завоевал Суперкубок Англии и обошел «Челси»
Дубль оформил аргентинский нападающий Серхио Агуэро, забивший 200-й гол в составе горожан.
2. Премьер-лига. 2-й тур
«Оренбург» разгромил в гостях «Крылья Советов», ЦСКА уступил «Ростову», «Ахмат» победил «Енисей».
3. Кларенс Зеедорф стал главным тренером сборной Камеруна
Патрик Клюйверт занял должность ассистента.
4. Марио Гомес объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Форвард выступал за «бундестим» с 2007 по 2018 годы.
5. Фанаты «Спартака» выступили против трансфера Романа Еременко
Финский футболист имеет право возобновить тренировки с 7 августа.
Фото: Сергей Дроняев