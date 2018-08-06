«Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Англии, ЦСКА проиграл «Ростову», Зеедорф возглавил сборную Камеруна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 августа.

1. «Манчестер Сити» в 5-й раз завоевал Суперкубок Англии и обошел «Челси»

Дубль оформил аргентинский нападающий Серхио Агуэро, забивший 200-й гол в составе горожан.

2. Премьер-лига. 2-й тур

«Оренбург» разгромил в гостях «Крылья Советов», ЦСКА уступил «Ростову», «Ахмат» победил «Енисей».

3. Кларенс Зеедорф стал главным тренером сборной Камеруна

Патрик Клюйверт занял должность ассистента.

4. Марио Гомес объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Форвард выступал за «бундестим» с 2007 по 2018 годы.

5. Фанаты «Спартака» выступили против трансфера Романа Еременко

Финский футболист имеет право возобновить тренировки с 7 августа.

Фото: Сергей Дроняев

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