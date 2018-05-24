«Манчестер Сити» хочет приобрести Иско за 80 млн евро

Автор: Михаил Серебряков 0

Isco

Чемпион АПЛ хочет заполучить полузащитника «Реала» Иско. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть его в своей команде.

Гвардиола считает, что Иско идеально подойдет его команде. В «Сити» полагают, что им хватит 80 миллионов евро, чтобы приобрести испанца у «Реала».

В контракте прописана опция выкупа за 700 миллионов евро, но сам Иско хочет играть в стартовом составе на постоянной основе, и он полагает, что в «Сити» у него будет больше шансов.

Кроме того, зарплата Иско в «Реале» – 6 миллионов евро в год, а «Ман Сити» готов предложить 10 миллионов евро в год плюс до 1,5 миллиона в качестве бонусов.

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