«Манчестер Сити» хочет окончательно избавиться от украинского футболиста в команде

Переход украинского полузащитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Бетис» под вопросом. Испанский клуб хочет арендовать 21-летнего футболиста на сезон с правом выкупа, однако «горожане» не хотят заключать такую сделку.

«Манчестер Сити» хочет вести переговоры лишь на предмет полноценной продажи футболиста.

В прошлом сезоне Зинченко выступал на позиции левого защитника и провел в АПЛ 8 матчей, однако в этом сезоне, с возвращением Бенджамена Менди, украинец еще ни разу не попал в заявку на матч.

Ранее переговоры с футболистом вел «Вулверхэмптон», который готовился заплатить за игрока 16 миллионов фунтов, что устраивало «Сити», однако сам Зинченко отказался переходить в стан «волков».

Фото: «Манчестер Сити»

Источник: Daily Mail