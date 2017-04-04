«Манчестер Сити» устроит распродажу состава этим летом

«Манчестер Сити» планирует серьёзно снизить расходы на новичков в летнее трансферное окно. «Горожане» планируют заработать около 120 миллионов евро на продаже футболистов, не проходящих в состав.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола намерен устроить чистку состава, в результате которой команду покинут 18 игроков. В этом списке, по данным издания, есть Джо Харт, Венсан Компани, Самир Насри, Вилфрид Бони и другие. При этом отмечается, что «Манчестер Сити» собирается пригласить как минимум семь новых футболистов.

В текущем сезоне манчестерские «горожане» идут на четвертом месте в АПЛ, набрав 58 очков после 29 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»