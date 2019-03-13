«Манчестер Сити» уничтожил «Шальке», хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в 1/4 финала ЛЧ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 марта.
1. «Ювентус» разгромил «Атлетико», «Манчестер Сити» уничтожил «Шальке»
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи.
2. Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал», добившись от президента полной поддержки
Француз поставил президенту мадридского клуба ряд условий.
3. Представитель Карреры: «Спартак» ведет себя некорректно, приглашая Массимо на матч с «Зенитом» через официальный сайт»
Гурцкая объяснил, что человека из Италии нельзя пригласить, если он уже находится в Москве.
4. Сергей Игнашевич может возглавить команду РПЛ
Он, возможно, станет главным тренером «Оренбурга» в случае отставки Владимира Федотова.
5. Марсело может остаться в «Реале»
На решение бразильца повлияло возвращение на пост главного тренера команды Зинедина Зидана.
Фото: Global Look Press