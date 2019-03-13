«Манчестер Сити» уничтожил «Шальке», хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в 1/4 финала ЛЧ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 марта.

1. «Ювентус» разгромил «Атлетико», «Манчестер Сити» уничтожил «Шальке»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи.

2. Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал», добившись от президента полной поддержки

Француз поставил президенту мадридского клуба ряд условий.

3. Представитель Карреры: «Спартак» ведет себя некорректно, приглашая Массимо на матч с «Зенитом» через официальный сайт»

Гурцкая объяснил, что человека из Италии нельзя пригласить, если он уже находится в Москве.

4. Сергей Игнашевич может возглавить команду РПЛ

Он, возможно, станет главным тренером «Оренбурга» в случае отставки Владимира Федотова.

5. Марсело может остаться в «Реале»

На решение бразильца повлияло возвращение на пост главного тренера команды Зинедина Зидана.

Фото: Global Look Press

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