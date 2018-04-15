«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии-2017/18. В матче 34-го тура премьер-лиги подопечные Пепа Гвардиолы выиграли у «Тоттенхэма», а «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Бромвичу».

У команд осталось по пять матчей, в розыгрыше осталось 15 очков, а преимущество «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» составляет 16 очков.

Напомним, «Манчестер Сити» в пятый раз в истории выиграл высший дивизион чемпионата Англии (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт АПЛ