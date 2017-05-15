«Манчестер Сити» собирается продать Келечи Ихеаначо «Боруссии» Д

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за форварда «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо. На нападающего также претендуют «Хоффенхайм» и «Саутгемптон».

Сообщается, что «горожане» готовы продать 20-летнего нигерийца за 20 миллионов фунтов (24 миллиона евро), тогда как «Хоффенхайм» и «Саутгемптон» заинтересованы в аренде игрока.

В случае трансфера в «Боруссию» Ихеначо может заменить Пьер-Эмерика Обамеянга, который близок к переходу в «ПСЖ».

В 19 матчах текущего чемпионата Англии Ихеаначо забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail