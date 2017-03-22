«Манчестер Сити» собирается приобрести Джанлуиджи Доннарумму за 120-150 миллионов евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма может в скором времени переехать в Англию. Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в услугах голкипера «Милана».

В ноябре прошлого года появилась информация, что «горожане» сделали «Милану» предложение, но финансовые детали не разглашались.

Руководство «Манчестер Сити» готово выложить за 18-летнего футболиста € 120-150 млн. В английском клубе считают, что Доннарумма является идеальным кандидатом на замену Джо Харту и нестабильно играющим Вилли Кабальеро и Клаудио Браво.

Переход итальянского футболиста будет зависеть от того, продлит Доннарумма свой контракт или нет. Договор рассчитан до лета 2018 года. Ранее Джанлуиджи заявил, что надеется остаться в «Милане», а его контрактом займeтся агент.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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