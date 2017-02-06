«Манчестер Сити» не собирается продавать Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, скорее всего не покинет клуб летом. Руководители клуба из Манчестера сообщили, что не ожидают продажи Агуэро летом.

28-летний аргентинец, который сейчас проигрывает конкуренцию за место в составе молодому бразильцу Габриэлу Жезусу, заявил, что клуб летом примет решение о его будущем. Но руководство клуба против продажи аргентинца.

В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский форвард провел 18 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.

В последних двух играх Агуэро выходил на поле лишь на замену: сначала на 18 минут, потом на 8.

Фото: Global Look Press

Источник: ВВС