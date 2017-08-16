«Манчестер Сити» претендует на бывшего игрока «МЮ»

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении центрального защитника «Вест Бромвича» Джонни Эванса. В прошлом игрок выступал за «Манчестер Юнайтед».

Клубы уже начали переговоры о трансфере 29-летнего североирландца, тем не менее, сторонам пока не удалось прийти к соглашению. «Вест Бромвич» отклонил первое предложение «горожан» в размере 18 миллионов фунтов. Ранее «Вест Бромвич» отказался продать Эванса в «Лестер» за 10 миллионов фунтов.

Эванс, который отыграл 198 матчей за «Манчестер Юнайтед», прежде чем в 2015 году присоединиться к «Вест Бромвичу», является капитаном «дроздов» и его контракт рассчитан до 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»