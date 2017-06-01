«Манчестер Сити» предложит ван Дейку контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

«Манчестер Сити» намерен перебить предложения всех конкурентов в борьбе за защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка. Горожане готовы переманить защитника зарплатой в 180 тысяч фунтов.

На футболиста также претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Чтобы подписать игрока «Сити» готов предложить «святым» 50 миллионов фунтов.

Самому ван Дейку «горожане» предлагают 5-летний контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне защитник провел 21 матч за «Саутгемптон» в АПЛ и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола: «В Испании и Германии давление выше, в Англии мне его немного не хватает»

Челси

Антони Марсьяль попал в сексуальный скандал, «Кристал Пэлас» снова выиграл на «Энфилде», Антонио Конте вошел в историю. Обзор 34-го тура АПЛ

Гризманн

«Манчестер Сити» хочет купить Антуана Гризманна за 75 миллионов фунтов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 