«Манчестер Сити» предложит ван Дейку контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Сити» намерен перебить предложения всех конкурентов в борьбе за защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка. Горожане готовы переманить защитника зарплатой в 180 тысяч фунтов.
На футболиста также претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Чтобы подписать игрока «Сити» готов предложить «святым» 50 миллионов фунтов.
Самому ван Дейку «горожане» предлагают 5-летний контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю.
В минувшем сезоне защитник провел 21 матч за «Саутгемптон» в АПЛ и забил один гол.
Фото: Global Look Press
Источник: The Times