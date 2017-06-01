«Манчестер Сити» предложит ван Дейку контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Сити» намерен перебить предложения всех конкурентов в борьбе за защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка. Горожане готовы переманить защитника зарплатой в 180 тысяч фунтов.

На футболиста также претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Чтобы подписать игрока «Сити» готов предложить «святым» 50 миллионов фунтов.

Самому ван Дейку «горожане» предлагают 5-летний контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне защитник провел 21 матч за «Саутгемптон» в АПЛ и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

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