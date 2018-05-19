«Манчестер Сити» предложил за Жоржиньо 50 млн евро

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо может покинуть клуб по окончании сезона. В его трансфере серьезно заинтересован действующий чемпион АПЛ.

«Манчестер Сити» сделал предложение о трансфере 26-летнего бразильца в размере 50 миллионов евро.

Однако «Наполи» такое предложение не устраивает, они хотят выручить за игрока не менее 70 миллионов.

При этом клуб уже готовит замену – его сменщиком может стать Лукас Торрейра из «Сампдории», сумма отступных в контракте которого составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Жоржиньо провел 32 матча за «Наполи» в серии А, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia