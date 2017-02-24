«Манчестер Сити» планирует летом приобрести ряд именитых игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола летом намерен усилить позиции крайних защитников. Испанец собирается совершить несколько громких покупок.

Испанец попросил спортивного директора «Ман Сити» Чики Бегиристайна найти игроков на эти позиции, так как все крайние защитники «Сити» старше 30 лет.

В сферу интересов английского клуба входят: Эктор Бельерин («Арсенал»), Хуан Бернат («Бавария»), Хосе Гайя («Валенсия») и Жоау Канселу («Валенсия»).

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo