«Манчестер Сити» обыграл «Шальке», «Атлетико» забил два мяча «Ювентусу». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 февраля.

1. «Атлетико» обыграл «Ювентус» на «Ванда Метрополитано»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

2. «Манчестер Сити» забил три мяча «Шальке» на выезде

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

3. У Алана Дзагоева травма крестообразной связки колена

Полузащитник ЦСКА получил повреждение в товарищеском матче с «Картахеной» и покинул поле на носилках.

4. Сами Хедира пропустит месяц из-за аритмии сердца

Хавбек пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

5. Владельцы «Манчестер Сити» приобрели команду из Китая «Сычуань Цзюню»

«Сычуань Цзюню» представляет город Чэнду из провинции Сычуань.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею