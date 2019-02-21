«Манчестер Сити» обыграл «Шальке», «Атлетико» забил два мяча «Ювентусу». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 февраля.
1. «Атлетико» обыграл «Ювентус» на «Ванда Метрополитано»
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
2. «Манчестер Сити» забил три мяча «Шальке» на выезде
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
3. У Алана Дзагоева травма крестообразной связки колена
Полузащитник ЦСКА получил повреждение в товарищеском матче с «Картахеной» и покинул поле на носилках.
4. Сами Хедира пропустит месяц из-за аритмии сердца
Хавбек пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
5. Владельцы «Манчестер Сити» приобрели команду из Китая «Сычуань Цзюню»
«Сычуань Цзюню» представляет город Чэнду из провинции Сычуань.
Фото: Global Look Press