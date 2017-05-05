«Манчестер Сити» не сможет регистрировать футболистов своей академии

«Манчестер Сити» получил запрет на регистрацию юных игроков. Такое решение связано с нарушением правил подписания несовершеннолетних футболистов.

АПЛ запретила «горожанам» трансферы футболистов академии в течение двух лет. Клуб также оштрафован на £ 300 тыс (€ 353 тыс.). Запрет распространяется на любого игрока, который был зарегистрирован в Премьер-лиге или клубе Футбольной лиги Англии (EFL) за последние 18 месяцев.

Недавно такое же наказание получил «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC