«Манчестер Сити» не сможет регистрировать футболистов своей академии

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Манчестер Сити, Ихеаначо

«Манчестер Сити» получил запрет на регистрацию юных игроков. Такое решение связано с нарушением правил подписания несовершеннолетних футболистов.

АПЛ запретила «горожанам» трансферы футболистов академии в течение двух лет. Клуб также оштрафован на £ 300 тыс (€ 353 тыс.). Запрет распространяется на любого игрока, который был зарегистрирован в Премьер-лиге или клубе Футбольной лиги Англии (EFL) за последние 18 месяцев.

Недавно такое же наказание получил «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дэвид Бекхэм: «Юнайтед переживет уход Фергюсона»

Джермейн Дефо

Джермейн Дефо покинет «Сандерленд»

Клод Пюэль

Клод Пюэль по окончании сезона может быть уволен из «Саутгемптона»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 