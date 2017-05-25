«Манчестер Сити» не будет продлевать контракты с Хесусом Навасом, Гаэлем Клиши и Вилли Кабальеро

Автор: Дмитрий Темников 0

Навас

Английский «Манчестер Сити» собирается значительно изменить свой состав. Стали известны игроки, с которыми не будут подписаны новые соглашения.

Руководство «горожан» заявило , что клуб покидает полузащитник Хесус Навас. Футболист в текущем сезоне сыграл в 24 встречах. Также из клуба уходят французский защитник Гаэль Клиши и аргентинский голкипер Вилли Кабальеро.

В прошедшем сезоне АПЛ «МС» набрал 78 очков. Команда Хосепа Гвардиолы заняла третье место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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