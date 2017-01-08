«Манчестер Сити» может заплатить за Эмерика Лапорта 55 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» намерен снова попытаться приобрести защитника «Атлетика» из Бильбао Эмерика Лапорта. Летом «горожане» готовы были заплатить за игрока около 39 миллионов фунтов стерлингов, но футболист продлил контракт с испанским клубом.
Сейчас «Манчестер Сити» может пойти на выкуп Ляпорта за 55 миллионов фунтов виде прописанных в соглашении отступных.
Недавно футболист сообщал, что готов рассмотреть и изучить предложения от других клубов.
Контракт француза расчитан до лета 2020 года.
В текущем сезоне Ла Лиги защитник провел 14 матчей, в которых сумел один раз поразить ворота соперника..
Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball