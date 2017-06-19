«Манчестер Сити» готовит предложение по трансферу Обамейянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. «Манчестер Сити» заинтересован в переходе футболиста и уже готовит немецкому клубу предложение по трансферу Обамейянга.

Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (31 — с первых минут) Бундеслиги. Также форвард отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports