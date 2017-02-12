«Манчестер Сити» готов заплатить за Деле Алли 89 миллионов фунтов

Футболист лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли попал в сферу интересов другого английского клуба. Об этом сообщают европейские СМИ.

Руководство «Манчестер Сити» планирует приобрести английского полузащитника в летнее трансферное окно. Предполагаемая сумма сделки может составить 89 миллионов фунтов. При этом не сообщается, какую зарплату сможет получать хавбек в клубе из Манчестера.

В текущем сезоне АПЛ 20-летний хавбек сыграл за «шпор» 24 игры. В данных встречах Алли забил 11 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Daily Express