«Манчестер Сити» готов выложить за Доннарумму 35 миллионов евро

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма интересен «Манчестер Сити». Руководство «горожан» во время летнего трансферного окна будет готово побороться за вратаря.

«Милан» намерен финансировать новый проект, чтобы конкурировать с «Интером» и «Ювентусом» и рассматривает Доннарумму как важную составляющую в осуществлении данного проекта. При этом контракт 18-летнего футболиста с россонери действует до конца сезона-2017/18, а новое соглашение пока не подписано.

Ситуацией хотят воспользоваться в «Манчестер Сити» и готовы выложить за вратаря сборной Италии 35 миллионов евро. Летом в стан «Сити» должен вернуться находящийся в аренде Джо Харт, но на 30-летнего голкипера сборной Англии в Манчестере не рассчитывают.

В текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел за «Милан» 36 матчей в Серии А, пропустил 43 мяча и одиннадцать раз играл на «ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»