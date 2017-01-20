«Манчестер Сити» готов вести переговоры по поводу трансфера Серхио Агуэро

Аргентинский нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в скором времени может перейти в другой клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.

Главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола не рассчитывает на 28-летнего футболиста в своей команде. Руководство «горожан» планирует расстаться с Агуэро в ближайшее время и будет рассматривать любые предложения по продаже южноамериканца.

В английском клубе Серхио выступает с 2011 года. За 165 матчей в составе «МС» форвард забил 113 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sports