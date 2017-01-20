«Манчестер Сити» готов вести переговоры по поводу трансфера Серхио Агуэро

Аргентинский нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в скором времени может перейти в другой клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.
Главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола не рассчитывает на 28-летнего футболиста в своей команде. Руководство «горожан» планирует расстаться с Агуэро в ближайшее время и будет рассматривать любые предложения по продаже южноамериканца.
В английском клубе Серхио выступает с 2011 года. За 165 матчей в составе «МС» форвард забил 113 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo Sports