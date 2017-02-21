«Манчестер Сити» готов продать Джо Харта в любой клуб АПЛ

Летом английский голкипер окончательно покинет Манчестер. Руководство «Сити» озвучило желаемую сумму.

На текущий сезон Джо Харт арендован «Торино». В Турине им очень довольны, однако сам англичанин желает вернуться в Англию. Заинтересованность в его услугах уже проявили несколько клубов, среди которых «Ливерпуль».

Руководство «МС» готово отпустить Харта в любой из клубов, даже к принципиальным соперникам из Топ-6 АПЛ. Цена вопроса – не менее 20 млн. фунтов. Желаемая зарплата голкипера – 100 тыс. фунтов в неделю.

В этом сезоне Джо Харт провел за «Торино» 23 матча, в которых пропустил 36 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times