«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за Фабиньо

Защитник «Монако» Фабиньо может летом перейти в «Манчестер Сити». «Горожане» — главные претенденты на бразильца.

Англичане рассматривают 23-летнего бразильца в качестве более дешевой альтернативы Кайлу Уокеру из «Тоттенхэма», которого лондонцы оценивают в 45 миллионов фунтов. На Фабиньо также претендует «Манчестер Юнайтед», однако именно «Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за игрока.

Фабиньо играет на позициях правого и центрального защитника, а также опорного хавбека. В текущем сезоне он провел 36 матчей за «Монако» в Лиге 1, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»