«Манчестер Сити» договорился о продлении контракта с Гвардиолой до 2021 года.

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Манчестер Сити» договорился о подписании нового контракта с главным тренером Пепом Гвардиолой. Срок действия нового соглашения рассчитан до лета 2021 года.

Гвардиола хочет, чтобы официально о продлении контракта было объявлено после завоевания первого трофея с «Сити». Это может случиться в ближайшее время, если «горожане» обыграют «Арсенал» в финале Кубка английской лиги.

Зарплата испанского специалиста будет увеличена до 20 миллионов фунтов в год.

Также Гвардиола настаивает на том, чтобы члены его тренерского штаба также получили новые улучшенные контракты.

Напомним, «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, отрыв от ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» составляет 16 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: The Daily Mail

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