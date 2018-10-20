Мамаев и Кокорин заработали 10,5 млн рублей, Моуринью сцепился с Сарри, «Реал» продолжает проигрывать. Главные новости дня

Автор: Лидия Дидык 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 октября.

1. Премьер-лига. 11-й тур. Результаты дня

«Урал» и «Крылья Советов» победителя не выявили, «Оренбург» и  «Енисей» сыграли вничью.

2. Криштиану Роналду установил рекорд

Португалец забил 400-й гол.

3. Жозе Моуринью сцепился с тренером «Челси»

Главный тренер Маурицио Сарри и тренерский штаб лондонского клуба бурно отреагировали на забитый мяч. 

4. «Реал» не побеждает 5 матчей подряд и впервые за 9 лет трижды подряд проиграл

«Реал» дома проиграл «Леванте»

5. «Спартак» усилился двумя игроками «Чертаново»

Соглашения вступят в силу с января.

6. За время отбывания наказания Кокорин и Мамаев заработали около 10,5 млн рублей

Игроки до сих пор получают деньги от своих клубов. 

7. Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» покажет матч «Интер» — «Милан»

Видеотрансляция центрального матча 9-го тура Серии А начнется 21 октября в 21:30 по мск. времени

Фото: Global Look Press

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