Мамаев и Кокорин заработали 10,5 млн рублей, Моуринью сцепился с Сарри, «Реал» продолжает проигрывать. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 октября.

1. Премьер-лига. 11-й тур. Результаты дня

«Урал» и «Крылья Советов» победителя не выявили, «Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью.

2. Криштиану Роналду установил рекорд

Португалец забил 400-й гол.

3. Жозе Моуринью сцепился с тренером «Челси»

Главный тренер Маурицио Сарри и тренерский штаб лондонского клуба бурно отреагировали на забитый мяч.

4. «Реал» не побеждает 5 матчей подряд и впервые за 9 лет трижды подряд проиграл

«Реал» дома проиграл «Леванте»

5. «Спартак» усилился двумя игроками «Чертаново»

Соглашения вступят в силу с января.

6. За время отбывания наказания Кокорин и Мамаев заработали около 10,5 млн рублей

Игроки до сих пор получают деньги от своих клубов.

7. Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» покажет матч «Интер» — «Милан»

Видеотрансляция центрального матча 9-го тура Серии А начнется 21 октября в 21:30 по мск. времени

Фото: Global Look Press