Мамаев и Кокорин тренируются в «Бутырке», в футболе могут отменить замены. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 октября.
1. Мамаев и Кокорин тренируются в «Бутырке»
Футболистам выдали мяч.
2. В футболе могут отменить замены
Данная мера может быть принята в рамках борьбы с умышленным затягиванием времени.
3. Обновленный стадион «Динамо» будет открыт в декабре
Торжественная церемония состоится 2 декабря 2018 года.
4. ЦСКА намерен выкупить Бекао
В московском клубе футболист провел 11 матчей.
5. «Тоттенхэм» отложил переезд на новый стадион
Изначально переезд на новую арену планировался на сентябрь 2018 года.
Фото: Сергей Дроняев