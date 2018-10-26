Мамаев и Кокорин тренируются в «Бутырке», в футболе могут отменить замены. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 октября.

1. Мамаев и Кокорин тренируются в «Бутырке»

Футболистам выдали мяч.

2. В футболе могут отменить замены

Данная мера может быть принята в рамках борьбы с умышленным затягиванием времени.

3. Обновленный стадион «Динамо» будет открыт в декабре

Торжественная церемония состоится 2 декабря 2018 года.

4. ЦСКА намерен выкупить Бекао

В московском клубе футболист провел 11 матчей.

5. «Тоттенхэм» отложил переезд на новый стадион

Изначально переезд на новую арену планировался на сентябрь 2018 года.

Фото: Сергей Дроняев

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