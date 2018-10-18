Мамаев и Кокорин примут участие в заседании суда по видеосвязи из «Бутырки»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Павел Мамаев и Александр Кокорин в пятницу примут участие в заседании Мосгорсуда. Связь с футболистами будет осуществлена  по видео из СИЗО «Бутырка». 

«Все они будут участвовать посредством видео-конференцсвязи», – сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, если все желающие присутствовать на заседании не смогут поместиться в зале, то будет организована прямая трансляция в другой зал суда.

Мамаев и Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Всю информацию о деле Кокорина и Мамаева смотрите здесь.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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