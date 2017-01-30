Мамаду Сако рассказал о конфликте с Юргеном Клоппом

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако поведал, почему оказался в опале у главного тренера Юргена Клоппа. Как известно, у 26-летнего француза нет будущего на «Энфилде».

По словам Сако, он впал в немилость к Клоппу из-за того, что нарушил дисциплину — защитник опоздал на встречу команды и восстановительную тренировку перед отъездом в предсезонное турне по Америке прошлым летом.

«Это правда, что я опоздал. Есть правило, согласно которому я должен приезжать заранее, чтобы можно было оценить мое состояние. Я совершенно не ставлю себя выше правил, я уважаю всех.

Я заплатил свой штраф, я искупил вину, я извинился перед партнерами по команде и своим тренером. Что касается остального, то я бы не хотел вступать в дискуссии.

Я упорно работаю, у меня есть возможность тренироваться с резервной командой, благодаря чему я сохраняю форму. Кроме того, у меня есть личный тренер. Поэтому я много работаю, чтобы оставаться в форме», — сообщил Сако.

Напомним, летом у футболиста случился конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Он был не отправился с командой в предсезонное турне по Америке, после своего опоздания на командное собрание. С тех пор Сако играл только за молодежную команду «Ливерпуля».

Ожидается, что Мамаду покинет мерсисайдский клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo