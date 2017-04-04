Мамаду Сако покинет «Ливерпуль» за 35 миллионов евро

«Ливерпуль» по окончании сезона намерен расстаться с центральным защитником Мамаду Сако. С января он на правах аренды в «Кристал Пэлас».

Сообщается, что мерсисайдцы готовы продать 27-летнего француза за 35 млн евро. На Сако претендуют «Саутгемптон» и «Наполи», откуда летом, скорее всего, уйдут Виргил ван Дейк и Калиду Кулибали соответственно. Минувшей зимой «Ливерпуль» требовал за Сако 23 миллионов евро, но с тех пор его трансферная стоимость существенно увеличилась.

Мамаду Сако перешел в «Ливерпуль» из «ПСЖ» в 2013 году за 21 млн евро. В текущем сезоне он провел четыре игры за «Кристал Пэлас» в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo