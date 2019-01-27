Малком может перейти в «Арсенал» на правах аренды

Автор: Владислав Маслов 0

 

Лондонцы переключились на кандидатуру бразильца после провала попытки заполучить Дениса Суареса. На полузащитника «сине-гранатовых» также претендуют «Тоттенхэм» и «Гуанчжоу Эвергранд».

По информации британских СМИ, полузащитник «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В аренде 21-летнего бразильского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Сообщается, что лондонцы отправили в «Барселону» запрос, после того как сорвалась сделка по другому игроку каталонской команды, Денису Суаресу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» о трансфере Малкома. Позже стало известно, что «шпоры» отказались выплачивать каталонцам 44 млн евро за полузащитника. Также на Малкома претендует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», готовый заплатить «Барселоне» 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 6 матчах испанской Примеры, однако не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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