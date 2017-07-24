«Малага» хочет приобрести хавбека «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру в Испании. Интерес к 30-летнему полузащитнику проявляет «Малага», которая осведомлена о желании Гарсии покинуть Россию.

В отличие от «Бордо», который предлагал за аренду футболиста 500 тысяч евро и получил отказ от «Зенита», испанцы готовы совершить полноценный трансфер. Спортивный директор «Малаги» Серра Ферер находится в постоянном контакте с агентом игрока. Сторонам удалось добиться незначительного прогресса в переговорах, так как финансовые требования «Зенита» достаточно высоки.

При этом у «Малаги» имеются средства для усиления состава. Клуб продал полузащитника Игнасио Камачо в «Вольфсбург» за 15 миллионов евро и получит еще 12 миллионов от «Вильярреала» за хавбека Пабло Форнальса.

Фото: Global Look Press

Источник: Estadio Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»