Максим Канунников: «Спартак» или ЦСКА? Красно-белые хуже»

Нападающий казанского «Рубина» Максим Канунников рассказал о самых принципиальных соперниках в своей карьере. Футболист сравнил два московских клуба — «Спартак» и ЦСКА.

«Вообще я — воспитанник «Зенита». Что хуже — «Спартак» или ЦСКА? Меня ведь сожрут за правдивый ответ! Все-таки красно-белые для меня хуже. Ведь они — главные конкуренты сине-бело-голубых, у них всегда принципиальные дерби. Просто в последнее время только «армейцы» с «Зенитом» борются за первое место, поэтому теперь это тоже очень важный поединок», — заявил 25-летний форвард.

В текущем сезоне Канунников сыграл 12 матчей за татарстанскую команду. В этих матчах футболист сумел забить 4 гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Реальное время»