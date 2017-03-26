Максим Канунников: «Сборной России нужно прибавлять в скоростях»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Максим Канунников

Форвард сборной России Максим Канунников поделился ожиданиями от контрольного матча с командой Бельгии. Нападающий рассказал, чего не хватает россиянам.

«Готовимся к Бельгии. Ждем игры на новом стадионе. Сегодня работали над вариантами развития атак. Нам еще скажут, как играть против бельгийцев. У них сильная команда. Их ничья с греками? Результат немного удивил. Ждал, что Бельгия выиграет.

В чем нам нужно прибавлять по сравнению с последним матчем? В скоростях», — заявил Канунников.

Напомним, 28 марта сборная России проведет товарищеский матч со сборной Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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