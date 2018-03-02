Максим Канунников перейдет из «Рубина» в «СКА-Хабаровск»

Автор: Евгений Морозов 0

Максим Канунников

Максим Канунников в ближайшее время перейдет из «Рубина» в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщил агент игрока Павел Андреев.

Трансферы из одного клуба в другой в данный момент в РФПЛ запрещены. Канунников может сменить клуб, если разорвет контракт с ”Рубином” и перейдет в ”Хабаровск” на правах свободного агента.

«Ринат Саярович действительно заинтересован в Максиме Канунникове. Никакой аренды быть не может, скорее всего это будет полноценный трансфер. 21 февраля Канунников был отзаявлен «Рубином», — сказал Андреев.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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